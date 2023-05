Powerbank 5000mAh: mini le dimensioni, mini il prezzo (-50%)

I powerbank sono in sostanza delle batterie esterne portatili che ti permettono di ricaricare i tuoi dispositivi elettronici quando non hai una presa di corrente a disposizione. Sono utili per avere sempre una fonte di energia a portata di mano, soprattutto quando sei in viaggio, in ufficio, a scuola o in palestra.

Se stavi cercando powerbank piccolo, potente e pratico, non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta: il powerbank 5000mAh di VRURC è in sconto del 50% su Amazon e costa solo 10,99€. Basta applicare il coupon nella pagina del prodotto e il prezzo si dimezzerà. Affrettati perché l’offerta scade tra poche ore e le scorte sono limitate.

Mini powerbank 5000mAh: pensato per iPhone e iPad

Il powerbank 5000mAh di VRURC è una batteria esterna portatile che ha il design di un rossetto. Ha dimensioni ridotte (7.813.682.74cm) e peso leggero (105g), ma una notevole potenza di ricarica.

Tramite il connettore Lightning ti permette di caricare il tuo iPhone o iPad quando sei fuori casa con una velocità di 20W PD. Con il supporto pieghevole puoi usare il dispositivo per guardare i tuoi contenuti preferiti o fare videochiamate in orizzontale o in verticale. Per proteggere i tuoi dispositivi è garantito contro sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito.

Con il powerbank 5000mAh di VRURC puoi avere sempre a portata di mano una fonte di energia sicura e conveniente per i tuoi dispositivi. Puoi portarlo con te in viaggio, in ufficio, a scuola o in palestra senza preoccuparti di rimanere senza batteria. Puoi goderti al meglio le tue esperienze digitali con un solo accessorio.

Non perdere questa occasione unica: acquista ora il powerbank 5000mAh di VRURC a soli 10,99€ e risparmia il 50% sul prezzo originale di 21,99€. L’offerta è valida solo per poche ore e le scorte sono limitate. Non perderla.

