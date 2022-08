Powerbank 30000 mAh a 33€: carica wireless, solare e torcia, è FOLLIA

Questo powerbank è un vero e proprio spettacolo. Tanta capienza, grazie ai suoi 30000 mAh, ma non solo. C’è pieno supporto alla ricarica rapida, ma anche wireless. In più, puoi ricaricarlo con il sole, utilizzando il pannello solare e c’è anche una potente torcia. Un prodotto tutto in uno che è un autentico spettacolo. Accaparratelo adesso in sconto da Amazon a 33€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Powerbank completissimo: super sconto su Amazon

Un prodotto accattivante sotto il punto di vista estetico, robusto, resistente al contatto con l’acqua e progettato per resistere nel tempo. Uno dei due lati, come anticipato, integra un pannello che cattura l’energia del sole e ricarica il dispositivo, praticamente ovunque tu sia. Naturalmente, puoi anche effettuare la ricarica tramite cavo, come faresti di solito.

Dall’altro lato c’è invece la piastra per la ricarica wireless, perfetta per smartphone e wearable: basta appoggiarli e la ricarica partirà in automatico. Ovviamente, anche in questo caso puoi fare affidamento sulla possibilità di sfruttare le 3 porte USB destinate alla ricarica.

Per finire, questo dispositivo è dotato di torcia integrata: perfetta per le tue escursioni o da usare in casi di emergenza. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon con questo spettacolare powerbank da 30000 mAh. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 33€ circa appena. Godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

