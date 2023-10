Power bank Xiaomi praticamente REGALATO su eBay con la Tech Week

La Tech Week di eBay scade tra pochissimo e quindi questi sono gli ultimi colpi che puoi fare. Se fai veloce aggi puoi aggiudicarti un fantastico caricabatterie portatile a un prezzo bassissimo. Dunque fiondati su eBay e metti nel tuo carrello il power bank Xiaomi a soli 28,50 euro, invece che 49,99 euro.

Hai capito bene, il prezzo originale anche se non è segnalato è proprio quello. Per cui adesso risparmi più di 21 euro sul totale. Soprattutto metti le mani su un dispositivo che può toglierti le castagne dal fuoco in diversi momenti ridando vita alla batteria del tuo smartphone quando ne hai più bisogno. Quindi non perdere l’occasione.

Power bank Xiaomi: costo bassissimo ma batteria grandissima

Sicuramente il rapporto tra il costo, davvero a terra, e l’autonomia di questo power bank, che invece è enorme, è straordinaria. Infatti ha una batteria da 20000 mAh e quindi può ricaricare completamente e anche più volte il tuo smartphone o il tuo tablet.

Ha un’uscita massima da 50 W, per cui vedrai la percentuale dell’autonomia del tuo dispositivo salire al massimo in pochissimo tempo. È dotato di ben 3 uscite che quindi ti consentono di caricare fino a 3 dispositivi in contemporanea anche se sono diversi tra loro. E poi è super compatto, leggero e anche robusto.

Se ti sbrighi fai l’affare del giorno. Quindi non perdere altro tempo a leggere, la Tech Week scade tra poco! Fiondati su eBay e acquista il tuo power bank Xiaomi a soli 28,50 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.