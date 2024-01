Power bank ultra-slim che ricarica 5 dispositivi insieme a SOLI 15€

Fai talmente tante cose con il tuo smartphone che la batteria ti dura pochissimo? Allora corri subito ai ripari e acquista un caricatore portatile spendendo una cifra ridicola. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello il Power bank Vrurc a soli 15,39 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie al suo design ultrasottile e leggero potrai portartelo ovunque e avere sempre un’alternativa quando la batteria sta per scaricarsi. Adesso puoi avvalerti di un ribasso del 27%, più un ulteriore sconto del 30% per un risparmio incredibile. Un’occasione da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

Power bank super potente e compatto a prezzo shock

Come ti dicevo una delle caratteristiche più interessanti è sicuramente il suo design ultra sottile e leggero. Così puoi tenerlo sempre in tasca senza che ti dia fastidio ed è anche dotato di un pratico laccetto per agganciarlo a un moschettone. Possiede Poi ben 4 cavi USB integrati e un ingresso USB. Questo vuol dire che puoi ricaricare contemporaneamente fino a 5 dispositivi.

Ogni cavo è differente e quindi potrai usarlo per tutti i device, smartphone, smartwatch, iPhone, AirPods e tanto altro. Ha una batteria da ben 10.000 mAh che quindi ti permette ad esempio di ricaricare più di due volte uno smartphone e quasi due volte un tablet. E possiede anche un pratico display LED dove puoi vedere la batteria residua.

Fai presto perché l’offerta è destinata ovviamente a durare poco. Perciò non lasciare che ti sfugga. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Power bank Vrurc a soli 15,39 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.