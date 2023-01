Questo POWER BANK ultra compatto SCONTATO DEL 30% è un compagno di viaggio imprescindibile

Esplorando le migliori offerte di Amazon abbiamo trovato un powerbank SCONTATO DEL 30% estremamente particolare che si distingue dalla concorrenza per il suo prezzo decisamente accattivante e per un design estremamente compatto, che lo rende un compagno di viaggio imprescindibile da inserire nel tuo arsenale di accessori tech.

È pensato per ricaricare nella massima comodità gli iPhone, grazie ad un cavo Lightning integrato che può essere comodamente attaccato sul corpo del power bank, riducendo gli ingombri al minimo. In sostanza: non sono necessari cavi aggiuntivi ed è anche per questo motivo il power bank può essere comodamente riposto nella tasca dei pantaloni. Tra i suoi punti di forza troviamo proprio un design tascabile (appena 9,3 x 5,45 x 2,8 cm!) ed un peso estremamente contenuto. Può essere comodamente riposto in qualsiasi tasca o borsa.

È compatibile con tutte le serie di iPhone: dagli ultimi iPhone 14 e 14 Pro, agli iPhone 13, 12, 11, XS, XR, X e così via. La batteria da 10800mAh consente di ricaricare il telefono più volte nel corso della giornata. La paura di rimanere a secco di energia sarà solo un brutto ricordo. Inoltre questo power bank ha anche un bellissimo display LCD che ti consente di monitorare in tempo reale il livello da batteria, da 0 al 100%.

Non soltanto per gli iPhone: oltre al cavo integrato, troviamo anche un ingresso USB-C da 15W, ideale per gli iPhone di ultima generazione (che, lo ricordiamo, supportano un massimo di 20W) e una Micro-USB. Un totale di tre porte per ricaricare più dispositivi simultaneamente, questo power bank non potrebbe essere più versatile di così! La porta USB-C può essere utilizzato sia in entrata che in uscita: il power bank si ricarica in circa 1,5/3 ore, a seconda del vostro caricabatterie.

Il produttore garantisce la qualità e l’affidabilità del powerbank. Le batterie sono a polimeri di litio e sono ovviamente presenti le protezioni incorporate per evitare episodi di sovraccarico e surriscaldamento. Non bastasse, a garanzia della qualità del prodotto ci sono ben 1.900 recensioni positive che rendono questo power bank una delle migliori soluzioni di questo tipo attualmente in vendita su Amazon.

Normalmente questo Power Bank da 10800mAh della HETP viene proposto 22,95€, ma oggi lo potete acquistare con un imperdibile sconto del 30%. Ricordatevi di spuntare il coupon prima di inserirlo nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.