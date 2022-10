Power bank SUPER POTENTE a MENO di 10 euro (Amazon)

Quanto è bello poter fare affidamento su un caricatore portatile che non si esaurisce mai. Quando il tuo smartphone sta per scaricarsi, lo attacchi e gli dai nuova energia. Oggi, grazie a un’offerta di Amazon incredibile, puoi mettere nel tuo carrello questo power bank da 5000 mAh a soli 9,99 euro, invece di 19,95 euro.

Sconto folle del 50% assolutamente da non perdere. Con questo caricatore portatile starai sempre sereno, sicuro che, anche se la batteria del tuo smartphone sta per esaurirsi, potrai subito porvi rimedio ed evitarlo. Può ricaricare completamente il tuo dispositivo in modo veloce e sicuro.

Non perdere questo treno che sta passando. Sali anche tu a bordo e risparmia la metà sul prezzo originale. Acquista subito su Amazon il tuo power bank da 5000 mAh a soli 9,99 euro. Consegna veloce e gratuita per i clienti Amazon Prime.

Power bank da 5000 mAh: ricarica super veloce

Il design con cui è stato progettato gli dona eleganza e robustezza. Ha una scocca in alluminio pesa appena 240 g. Questo lo rende il perfetto compagno di viaggio, da avere sempre con te, in tasca o in un piccolo zaino, così da ricaricare i tuoi dispositivi all’occorrenza. Può ridare energia completamente a uno smartphone o un iPhone di ultima generazione.

È dotato di un’uscita USB 2.1 con cui potrai ricaricare il tuo smartphone al 50% in soli 30 minuti. Possiede un’uscita e due entrate da 5V. In questo modo potrai ricaricare il tuo dispositivo mentre il power bank a sua volta è collegato alla corrente. Grazie alla tecnologia intelligente di caricamento, l’alimentazione viene regolata in base al dispositivo collegato, impedendo così che si surriscaldi o si sovraccarichi.

Approfitta anche tu di quest’offerta di Amazon e portati a casa un caricatore portatile utilissimo. Metti nel tuo carrello questo power bank da 5000 mAh a soli 9,99 euro, invece di 19,95 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.