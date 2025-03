Power Bank sottilissimo a Ricarica Rapida con soli 15€ su Amazon

Amazon ha colpito ancora nel segno grazie alla Festa delle Offerte di Primavera. Con una promozione incredibilmente interessante, sta vendendo il formidabile Power Bank INIU, ultra sottile e con ricarica rapida, a soli 15,73 euro, invece di 26,99 euro. Si tratta di un’occasione unica da prendere al volo. Mettilo subito in carrello! Oggi è l’ultimo giorno per averlo al 42% di sconto.

Questo gioiellino è un’ottima soluzione per avere senza ingombro e sempre con te una fonte di energia di riserva per i tuoi dispositivi mobili, che sia smartphone o tablet. Compatibile con tutti i modelli più o meno recenti, questo device è in grado di ricaricarli in un attimo occupando pochissimo spazio e ingombro. La consegna gratuita è inclusa nella tua iscrizione ad Amazon Prime.

Power Bank INIU a soli 15€: un vero miracolo

Il Power Bank INIU ha uno spessore di soli 1,5 centimetri. Si tratta del 10.000 mAh più sottile del mercato. Per fare un paragone, questo powerbank è piccolo quanto un iPhone 13 Mini. Inoltre, è il 28% più leggero. Così lo porti sempre con te senza nemmeno accorgertene. Acquistalo immediatamente in offerta a soli 15,73 euro su Amazon.

Rispetto agli altri powerbank, questo INIU offre una porta USB-C sia in ingresso, per ricaricare il powerbank, che in uscita, per ricaricare lo smartphone o il tablet. Inoltre, è anche dotato di due porte USB-A in grado di ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Insomma, un vero e proprio gioiellino che tutti devono avere.

Ordinalo adesso su Amazon a soli 15,73 euro, invece di 26,99 euro.