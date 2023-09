Power bank potentissimo che si ricarica alla luce del sole (-30%)

Non permettere al tuo smartphone di scaricarsi, soprattutto quando ne hai più bisogno, con questo power bank che si ricarica con la luce del sole. Vai subito su Amazon e mettilo nel tuo carrello a soli 23 euro circa, invece che 32,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Una grande offerta dunque da non lasciarsi scappare. In questo momento puoi avvalerti dello sconto del 30% e quindi risparmi e ti porti a casa un dispositivo eccezionale. Tra le diverse caratteristiche molto interessanti sicuramente una menzione particolare va alla batteria che si ricarica con la luce del sole. In pratica non si esaurisce mai e così neanche il tuo smartphone.

Power bank con batteria infinita a prezzo bassissimo

A partire dal design, compatto e leggero, questo caricatore portatile presenta delle specifiche davvero interessantissime che lo rendono un vero affare. Pesa poco ed è molto robusto. Così te lo puoi portare ovunque, anche nei tuoi viaggi più distanti. E poi possiede una torcia, quindi è adatto a ogni evenienza.

Ha una batteria già bella grande da 27000 mAh che ti permette di ricaricare il tuo smartphone per 6-8 volte completamente e il tuo tablet per oltre 2 volte. In più si ricarica con la luce del sole, per cui se hai dimenticato di metterlo in carica o se ti trovi in posto dove non c’è corrente non avrai nessun problema.

Approfitta anche tu di questa strepitosa occasione ma fai veloce perché l’offerta scadrà sicuramente tra poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo power bank solare a soli 23 euro circa, invece che 32,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.