Power Bank Magsafe per iPhone al minimo storico

Il power bank MagSafe di Anker si trova in offerta su Amazon a 49,99€, con un coupon sconto di 10€ da applicare in fase d'acquisto. Si tratta del prezzo più basso di sempre per l'ottimo accessorio per iPhone.

Questo caricatore portatilre di Anker è la miglior alternativa al MagSafe Battery Pack di Apple, accessorio originale che costa oltre 100 euro. Al netto di un prezzo di vendita praticamente dimezzato, questo modello offre la stessa comodità della versione originale, ma con qualche chicca in più. La base magnetica si aggancia al retro di tutti gli iPhone compatibili con il sistema di ricarica MagSafe, ovvero la nuova serie 13 e la precedente 12.

In questo modo è possibile ricaricare lo smartphone senza il bisogno di alcun cavo e anche fuori casa. Inoltre, l'ottimo accessorio è dotato di una particolare aletta che trasforma il power bank in un vero e proprio stand per iPhone.

Disponibile in diverse colorazioni, il caricatore portatile di Anker funziona alla perfezione anche con tutti gli smartphone e i tablet Android, grazie alla porta di ricarica USB-C alla quale è possibile collegare un classico cavo di ricarica.

Oggi il power bank MagSafe Anker PowerCore è disponibile in offerta su Amazon a 49,99€, selezionando il coupon da 10 euro in fase d'acquisto. La spedizione è gratuita per i clienti Prime e viene garantita la consegna entro 1-2 giorni lavorativi.