Power Bank magnetico da non perdere: compattezza e potenza ad un prezzo imbattibile

Sei in cerca di un power Bank compatto, estremamente potente e compatibile con MagSafe? Non farti sfuggire l’INIU for MagSafe Power Bank a prezzo scontato. Con la sua capacità di 5500mAh e ricarica rapida da 20W, questo caricatore portatile ti permetterà di ricaricare in modo pratico il tuo iPhone ovunque tu sia.

Grazie alla tecnologia MagSafe, il power Bank si aggancia saldamente al retro del tuo iPhone senza bisogno di cavi, e ti garantisce una ricarica stabile ed efficiente ogni volta che ne hai bisogno.

Questo dispositivo è compatibile con i modelli di iPhone 12, 13, 14, 15, e 15. Inclusi i vari Pro, Max e Mini, oltre alle custodie MagSafe.

La sua potenza di 20W con Power Delivery (PD) ti assicura una ricarica veloce e senza lunghi tempi d’attesa. Inoltre, la porta USB-C bidirezionale ti permetterà di ricaricare il power Bank rapidamente e alimentare altri dispositivi, offrendoti la massima versatilità.

Il suo formato è compatto e leggero, e lo rende estremamente pratico da portare in tasca o in borsa. Inoltre il suo design ergonomico si adatta perfettamente alla tua mano e non copre la fotocamera, permettendoti di continuare a utilizzare il tuo telefono senza alcun tipo di problema.

I suoi 5500mAh offrono una carica completa per la maggior parte degli iPhone, perfetta per quando sei fuori casa e hai bisogno di un extra di batteria. In questo momento su Amazon questo dispositivo è venduto a prezzo scontato con 43% in meno! Fallo arrivare subito a casa tua al costo imbattibile di 12,99 euro e non potrai più farne a meno.