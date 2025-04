Power bank magnetico 10000mAh con cavi integrati: sconto AFFARE su Amazon

Questo power bank magnetico da 10000mAh è il gadget che ti semplifica la vita: si aggancia saldamente al retro dell’iPhone e permette di ricaricare senza usare cavi. Ma il bello è che include, appunto, anche dei cavi integrati per ricaricare comunque qualsiasi dispositivo: oggi lo acquisti in offerta su Amazon a soli 29,39 euro invece di 39,99.

Power bank magnetico 10000mAh: incredibilmente versatile

Il power bank è dotato di un display LED digitale che indica sempre la carica residua. Con la sua capacità di 10000mAh puoi ricaricare più volte lo smartphone e altri dispositivi, per un massimo di 5 contemporaneamente grazie alla potenza massima di 22.5W in uscita.

L’accessorio include anche un supporto pieghevole integrato, perfetto per guardare video, fare videochiamate o tenere il telefono in verticale mentre si carica. I due cavi integrati sono Lightning e USB-C, perfetti per ricaricare sia iPhone che qualsiasi altro dispositivo compatibile.

Un caricatore elegante, pratico e super efficiente: acquistalo adesso in offerta su Amazon a soli 29,39 euro.