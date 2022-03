Power Bank INESAURIBILE: almeno 6 ricariche consecutive anche WIRELESS

Non esistono altri termini se non “stupefacente” per descrivere questo Power Bank. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, con quello che ha da offrirti è un acquisto che fai ad occhi chiusi soprattutto ora che le belle giornate si stanno facendo vive e puoi passare fuori casa ore e ore.

Niente batteria scarica con questo gioiellino in tasca che è finanche in grande promozione su Amazon: apri la pagina e spunti il coupon così non solo hai uno sconto, ma anche un extra risparmio. In altre parole paghi appena 27,65€ ma credimi, saranno i soldi meglio spesi in tutta la tua vita.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Power Bank: batteria eccellente, modalità wireless annessa

Ricarichi qualunque dispositivo senza porti limiti. Anzi, ti dirò, lo utilizzi anche con più prodotti insieme visto che ha ben 4 uscite e la parte superiore è compatibile con la ricarica wireless. In poche parole hai una stazione di ricarica vera e propria in tasca che usi e riusi senza paura.

Grazie alla capacità da 30800mAh puoi contare almeno sei ricariche consecutive su uno smartphone di ultima generazione. Ma qui non finiscono le sorprese, ebbene no: ti devo ancora dire che è supportata a pieno la ricarica rapida che non ti fa scendere a compromessi.

Per sapere sempre quanta energia residua ha, fai affidamento sul display LED incorporato che ti mostra la percentuale a caratteri cubitali.

Con cosa lo utilizzi? Con tutto ciò che vuoi, tanto è sicuro, certificato e compatibile con tutti i tuoi devices.

Non aspettare altro tempo e approfitta immediatamente di questa doppia promozione su Amazon: un solo click per spuntare il coupon e ricevere questo magico Power Bank a casa con appena 27,65€. Le spedizioni sono completamente gratuite se hai Prime attivo sul tuo account.