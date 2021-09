La power bank realizzata da EnergyCell non accetta compromessi: ottima qualità costruttiva, dimensioni contenute ed una capacità di ben 15000mAh. Top prodotto, ma niente paura: per averlo non dovrai spendere una fortuna.

Ricorda che domani potrebbe essere tardi: fai ora il tuo acquisto su Amazon ed applica il coupon disponibile in pagina, pagherai solo 10,79 euro e godrai anche della spedizione gratuita.

EnergyCell Power Bank: tanta potenza in un corpo minuscolo

Ciò che fin da subito colpisce di questo apparecchio è la sua “piccolezza”: puoi tranquillamente stringerlo nel palmo di una mano e, per effetto di un peso quasi impercettibile, diventa uno strumento da portare sempre con te e con il minimo ingombro.

Il vero punto di forza è però l'elevata capacità della batteria agli ioni di litio presente a bordo: 15000mAh che assicureranno un'autonomia infinita per più apparecchi contemporaneamente. La power bank di EnergyCell garantisce perfetta compatibilità con ogni dispositivo grazie alla presenza di 2 porte USB: ideale per ricaricare i tuoi smartphone, tablet, laptop, smartwatch ed auricolari Bluetooth.

Potrai scegliere se mettere in atto un ciclo di ricarica rapido o, qualora avessi più tempo a disposizione, una ricarica standard. La sicurezza è sempre al primo posto: il dispositivo gode di funzioni di protezione da sovraccarico, scarica, alta temperatura e cortocircuito.

Non perdere questa ghiotta opportunità: metti nel carrello l'incredibile EnergyCell Power Bank e i tuoi dispositivi smart non ti lasceranno mai solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

