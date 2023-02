Power bank da 4 ricariche ULTRA rapido e non solo, 22.5W a soli 25€

Stanco di rimanere con lo smartphone scarico ogni volta che sei fuori casa? Di addio a questo fastidioso impiccio con questo straordinario Power Bank da 20000mAh che ti metti in tasca ed hai sempre pronto all’uso.

Lo poi acquistarne adesso su Amazon con un’incredibile doppia offerta: il 28% di sconto più un ulteriore 5% attivando il coupon presente sulla pagina del prodotto; in questo modo la pagherai solo 24,79€. Affrettati a completare l’ordine per poter usufruire di questa strepitosa offerta.

Se possiedi un abbonamento Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Con il power bank in tasca mai più telefono scarico quando sei fuori casa

Sicuramente ti sarà capitato più di una volta di essere fuori casa per tutta la giornata e ritrovarti ad una certa senza batteria e la possibilità di ricaricare il tuo smartphone. Ancora peggio quando ad esempio ti capita di essere in viaggio e non hai una presa sotto mano. Da oggi però potrai stare sempre tranquillo portando con te questo straordinario Mini Power Bank da 20000mAh.

Grazie alla sua tecnologia di ricarica rapida in pochi secondi potrai caricare il tuo smartphone più e più volte durante la giornata. Naturalmente il numero di cariche dipenderà dal modello del tuo telefono e della batteria di cui è dotato. Questo power bank è sicuramente uno dei migliori sulla piazza grazie alla sua potentissima batteria e alle sue tre porte, 2 USB ed 1 USB-C, con cui poter caricare in contemporanea fino a tre dispositivi diversi.

Per ricaricarla basterà collegarla a una presa di corrente o al tuo PC e in poco tempo sarà pronto. È dotato inoltre di display LED che ti mostrerà in qualsiasi momento il livello di carica rimanente in modo da non rimanere senza prima di uscire. Ti verrà inoltre fornito insieme a una pratica custodia e un cavo USB-C, in questo modo potrai portarlo sempre con te già pronto all’uso.

Non aspettare un secondo di più e acquista subito su Amazon il Power Bank da 20000mAh allo straordinario prezzo di soli 24,79€ grazie alla promozione lampo che ti permette di avere un doppio sconto.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.