Power Bank da 26800 mAh a soli 19€ con il Black Friday Amazon

Acquista il Power Bank Bilivein a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro. Si tratta di un super sconto che ottieni solo su Amazon grazie al Black Friday ancora in corso. Un risparmio così non si era mai visto. Risolvi il problema della batteria scarica di smartphone, tablet e tantissimi altri dispositivi con questa soluzione ultra potente da 26800 mAh. La consegna gratuita te la regala Amazon se sei un cliente Prime.

Power Bank Bilivein: ricarica rapida e 3 porte USB

Il Power Bank Bilivein è dotato di 3 porte USB a ricarica rapida da 20W. Aggiornato alle più recenti tecnologie, questo caricatore portatile è in grado di alimentare qualsiasi smartphone portando la batteria al 50% in soli 30 minuti. La sua capacità è di 26800 mAh, quindi enorme. Con una batteria Li-Polymer è ancora più compatto per essere comodo da portare sempre con te. Ha 3 uscite, 2 USB-A e 1 USB-C, e 1 ingresso Micro USB.

Acquistalo immediatamente a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro.

