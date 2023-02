Power Bank da 20000mAh VELOCISSIMO con 2 uscite a 23€

Se usi il tuo smartphone fino a sfinire la batteria ogni giorno allora hai sicuramente bisogno di un caricatore portatile. Questo che ti segnalo è ottimo ed è anche in offerta. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Power Bank Baseus a soli 23,79 euro, invece che 35,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo sconto del 30% e non rimanere mai più con la batteria del tuo smartphone a terra. Questo caricatore portatile è molto bello, ha una mega batteria e ricarica velocemente tutti i dispositivi come tablet e cellulari.

Power Bank Baseus: batteria gigante e ricarica rapida

Le due cose importanti quando si sceglie un Power Bank sono la batteria, che più è grande meglio è, e la velocità con cui ricarica. Ecco perché questo è ottimo. Ha entrambe le caratteristiche, in più ora è anche in offerta e te lo porti a casa davvero con pochi euro.

Grazie alla sua batteria da 20,000mAh può ricaricare uno smartphone più volte. Infatti considera che la batteria di un cellulare si aggira intorno ai 5,000mAh. Per cui questo Power Bank ha 4 volte la batteria di uno smartphone. Poi è dotato anche di una porta PD da 20W in grado di velocizzare notevolmente la ricarica. Ha un ingresso e 2 uscite. È anche dotato di un LED che indica l’autonomia residua.

Non aspettare che il prezzo lieviti e torni alla normalità. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Power Bank Baseus a soli 23,79 euro, invece che 35,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.