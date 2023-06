Power bank da 20000 mAh con 2 uscite a PREZZO RIDICOLO

Oggi con una cifra davvero piccolissima ti puoi portare a casa un caricatore portatile eccezionale, con una batteria enorme è una ricarica veloce. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello il power bank Bessline a soli 16,61 euro, invece che 24,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo ribasso del 5%, più un ulteriore sconto del 30%, puoi avere un ottimo dispositivo a un prezzo decisamente vantaggioso. Non avrai più problemi di batteria scarica. Portatelo nei tuoi viaggi, al lavoro o a scuola e avrai sempre una marcia in più.

Power bank Bessline: super batteria e ricarica veloce

Tra le diverse cose interessanti che rendono questo power bank un ottimo acquisto, c’è sicuramente la super batteria da 20.000 mAh. È in grado ad esempio di fornire 4 cariche per l’iPhone 14, quasi 10 cariche per il Samsung Galaxy S5 e oltre 31 cariche per gli AirPods Pro. Insomma praticamente non dovrai più pensare alle batterie che si scaricano.

Inoltre è anche molto veloce, puoi ricaricare completamente il tuo iPhone in soli 45 minuti. È dotato di 3 porte, di cui una in e out, e quindi ti permette di ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Possiede anche un pratico display a LED dove puoi vedere la percentuale di carica residua in tempo reale. Da non dimenticare anche le certificazioni di sicurezza per impedire il sovraccarico, il cortocircuito e il surriscaldamento.

Insomma oggi fai l’acquisto del giorno. Devi essere veloce però perché difficilmente un prezzo del genere potrà durare ancora lungo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo power bank Bessline a soli 16,61 euro, invece che 24,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.