Potentissimo power bank da 20000mAh a soli 14,99 euro: metà prezzo su Amazon

Ottimo sconto alla metà del prezzo su Amazon su questo power bank da 20000mAh: applicando il codice promozionale che trovi nella pagina prodotto potrai pagarlo soltanto 14,99 euro invece di 29,99. Con spedizione Prime e consegna in un giorno sarà subito a casa tua.

Power bank 20000mAh: potente e compatto

Questo power bank è sorprendente non solo per le sue dimensioni compatte che ti permettono di portarlo facilmente in giro, ma anche per le sue tecnologie di ricarica.

Con una capacità da 20000mAh, che ti permette di ricaricare anche uno smartphone di ultima generazione dalle 2 alle 3 volte, supporta la ricarica rapida da 22,5W in modo da raggiungere un’ottima percentuale della batteria in meno di mezz’ora anche partendo da zero.

Grazie alla sua potenza è perfetto da usare per smartphone, ma anche per dispositivi più esigenti come i tablet. Potrai sfruttare porte USB-C sia in ingresso che in uscita, con tre porte di ricarica (due USB-C e una USB-A) con cui alimentare fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

Abbiamo detto smartphone e tablet, ma potrai ricaricare anche dispositivi come cuffie bluetooth, smartwatch e fitness tracker dandoti una soluzione completa per tutte le tue esigenze. Leggero, compatto e ultra-potente, puoi farlo tuo a soli 14,99 euro applicando il codice promozionale che trovi nella pagina prodotto.