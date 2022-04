Potentissimo faro solare 254 LED a 14€: prezzo assurdo, luce GRATIS

Un ottimo faro solare, con potente fascio luminoso, per dare luce gratis al giardino o al balcone. Ben 254 LED, distribuiti anche sui laterali per una resa migliore. Grazie agli sconti Amazon del momento, puoi fare un eccellente affare e portarlo a casa a poco più di 14€. Devi solo investire nella scorta da due unità: spunta il coupon in pagina e accaparratela a 29,99€ (ovvero 14,97€ al pezzo). Le spedizioni sono rapide e gratis, ma la disponibilità della promozione è limitatissima: si tratta di un’offerta lampo.

Eccezionale faro solare in gran sconto su Amazon

Un modello diverso dagli altri perché in grado di offrire prestazioni decisamente migliori. Infatti, il gran quantitativo di luci LED è disposto su 3 lati e non solo frontalmente. In questo modo, il fascio luminoso è ben più ampio.

Ogni unità integra un pannello solare, una batteria e anche un sensore di movimento. In questo modo, funzionerà tutto assolutamente senza fili e quindi l’installazione sarà semplicissima. Tutto quello che dovrai fare è trovare il punto dove appenare la lampada, accertandoti che il pannello solare sia ben esposto al sole.

Durante il giorno, la batteria verrà ricaricata mentre di notte – complice il sensore di movimento – il dispositivo entrerà in funzione, gestendo l’illuminazione in modo completamente automatico. Tu non dovrai fare altro, solo risparmiare in bolletta, considerando che l’energia elettrica la prendi gratis dal sole.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e prendi due unità di faro solare da 254 LED a 29€ circa appena, poco più di 14€ al pezzo. Sii veloce però: si tratta di un’offerta lampo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.