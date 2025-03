POTENTISSIMO e molto ECONOMICO: POCO X7 5G ad appena 199€ su eBay

Di POCO X7 5G si può dire tutto, tranne che sia un mid-range Android come tutti gli altri. Infatti, grazie a un design dal forte sapore premium e una scheda tecnica di tutto rispetto, il device del colosso cinese è pronto a soddisfare le tue esigenze a 360° e senza mai un passo falso.

Quest’oggi POCO X7 5G è in vendita su eBay ad appena 199€, complice il coupon esclusivo “BRAND25” ancora disponibile per pochissimi giorni. Come dicevamo, lo smartphone di POCO si presenta con un design accattivante, giovanile e ben ottimizzato: il bellissimo pannello AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz è pronto a regalarti grandissime soddisfazioni sotto tutti i punti di vista.

Sfrutta il coupon “BRAND25” per acquistare POCO X7 5G ad appena 199€ su eBay

Non capita tutti i giorni di trovare uno smartphone così potente come POCO X7 5G in vendita ad appena 199€. Il device del colosso cinese è equipaggiato con il processore octa-core MediaTek Dimensity 7300-Ultra, ottimizzato alla perfezione per garantirti reattività e fluidità durante l’utilizzo quotidiano; inoltre, la mega batteria da 5110 mAh supporta la ricarica rapida da 45 W in grado di coprire il 100% di carica in appena 52 minuti.

POCO X7 5G è anche un camera phone di tutto rispetto: il sensore principale da 50 MP è affiancato da una lente ultra-grandangolare da 8 MP una macro da 2 MP; frontalmente, invece, puoi scattare selfie di qualità con la fotocamera da 20 MP. Inoltre, sono presenti numerose funzioni AI (Intelligenza Artificiale) in Galleria per migliorare la qualità degli scatti, rimuovere elementi che non vuoi e modificare facilmente i video registrati.

Approfitta senza esitazioni del coupon esclusivo “BRAND25” di eBay per acquistare il mid-range Android a marchio POCO a un prezzo davvero conveniente e concorrenziale.