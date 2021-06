Un aspirapolvere senza fili, a poco più di 50€, solitamente è impossibile da trovare. Solitamente, già, per durante l'Amazon Prime Day tutto è possibile: 56,99€ invece di 120,76€ e le spedizioni sono rapide e gratis.

Potente aspirapolvere senza fili in sconto assurdo

Il pavimento soltanto? Assolutamente! Con questo gioiellino elimini peli, polvere, sporcizia e capelli anche dalle altre superfici. Come sia possibile farlo è molto semplice: ci sono diversi accessorio in dotazione e il motore aspirante è potentissimo, ben 21000Pa!

Godi di 30 minuti di autonomia, senza il vincolo dei cavi, per pulire a fondo dove preferisci e c'è di più: si tratta di uno dei pochissimi modelli dotati di batteria sostituibile! Puoi prenderne una a parte di riserva, se lo desideri.

Non manca nemmeno un filtro HEPA, che permetterà di filtrare l'aria prima che torni nell'ambiente dopo essere stata aspirata. Insomma, uno degli affari più intriganti dell'Amazon Prime Day è proprio questo potente aspirapolvere senza fili: lo porti a casa a 56,99€ e diventa il tuo migliore alleato per pulire in pochissimo tempo.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home