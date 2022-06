Potentissima torcia LED 100W a 24€ con batteria integrata e powerbank

Su eBay c’è ben nascosta una potentissima torcia LED da addirittura 100W. Dotata di batteria integrata, ha un fascio luminoso così potente da arrivare a 300 metri di distanza. La sua stessa batteria, puoi utilizzarla come powerbank per ricaricare i tuoi dispositivi mobili.

In dotazione ricevi il cavo per la ricarica, ma non solo: c’è una tracolla e un treppiedi per far si che si mantenga da sola. Ad esempio, se decidi di sfruttarla in campeggio per illuminare le tue serate, si tratterà dell’accessorio perfetto.

Incredibilmente, questo gioiellino lo porti a casa a prezzo più che democratico. Puoi accaparrartelo a casa a 24,50€ appena, le spedizioni sono rapide e gratuite, ma dovrai essere rapido. La disponibilità è super limitata.

Torcia LED 100W in gran sconto su eBay

Strumenti come questo sono super versatili. Infatti, possono essere utili in condizioni di emergenza (come un blackout elettrico), ma anche in momenti piacevoli, come ad esempio mentre sei in vacanza. Il suo fascio luminoso è d’eccezione: potentissimo e ampio, è qualcosa di straordinario.

Come anticipato in apertura, la sua batteria integrata puoi utilizzarla come un vero e proprio powerbank. Infatti, puoi collegare i tuoi dispositivi e ricaricarli, in caso di necessità. Grazie al treppiedi in dotazione, puoi appoggiarlo dove serve e approfittare del suo potente fascio luminoso senza doverla sorreggere.

Insomma, questa eccezionale torcia da 100W è perfetta e ora – grazie alle chicche di eBay – puoi portarla a casa a 24,50€ con spedizioni assolutamente rapide e gratuite. Non perdere l’occasione di accaparrarti questo utilissimo gadget: completa l’ordine adesso per accaparrartelo, se non è già finita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.