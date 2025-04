Potente, veloce ed economico: ecco il power bank Xiaomi di cui non potrai più fare a meno!

Se sei spesso in giro e non vuoi rimanere senza carica, il Xiaomi Power Bank da 10000mAh con ricarica rapida è proprio quello che fa per te. Compatto, leggero ed estremamente efficiente, questo caricatore portatile ti offrirà la libertà di utilizzare i tuoi dispositivi senza preoccuparti della batteria, ovunque ti trovi.

Con una capacità di 100000mAh potrai ricaricare uno smartphone medio almeno due volte. È l’ideale per i viaggi, le giornate fuori casa o semplicemente per avere una sicurezza in più nello zaino o nella borsa. La sua ricarica rapida da 33W è uno dei suoi punti di forza: se hai uno smartphone compatibile infatti potrai riportarlo al 100% in pochissimo tempo.

Questo power bank è dotato di una porta USB-A e di una USB-C, quindi potrai utilizzarlo per caricare praticamente qualsiasi dispositivo – dagli smartphone ai tablet, fino ad alcuni laptop compatibili.

La porta USB-C funziona anche in ingresso, quindi puoi ricaricare questo dispositivo con lo stesso cavo che usi per il tuo telefono.

Dal punto di vista del design poi, si tratta di un prodotto davvero gradevole: le sue dimensioni sono estremamente compatte (raggiunge appena i 10 cm di lunghezza) e la sua scocca minimal gli conferisce un aspetto moderno ed essenziale (oltre a proteggerlo dai colpi e dagli agenti esterni). Si tratta senza dubbio di un prodotto robusto, ma leggero.

E dentro hai tutto ciò che ti serve: protezione da sovraccarico, cortocircuito, surriscaldamento e tanto altro. Inoltre, grazie alla sua funzione di ricarica a bassa corrente, potrai usarlo anche per dispositivi delicati come cuffie wireless o fitness tracker, senza alcun problema.

in questo momento su Ebay puoi averlo con lo sconto del 47% a soli 19,99!