Potente torcia ricaricabile e compatta a 5,99€: PREZZACCIO ridicolo

Una potente torcia ricaricabile, compatta nelle dimensioni, ma con fascio luminoso che sorprende. Perfettamente resistente al contatto con l’acqua, arriva fino a ben 200 metri e ci sono 5 modalità di utilizzo. Fra queste anche il flash e l’SOS. Inoltre, non manca la funzionalità “zoom”, che permette di allargare o restringere l’aria luminosa.

Grazie a un corposo sconto presente su Amazon, puoi fare un vero e proprio affare. La singola unità la prendi a 5,99€. Basta investire in un in kit, incredibilmente completo, che comprende anche due torce. Oltre a loro, in omaggio ricevi: 2 batterie ricaricabili, 6 batterie usa e getta con relativi supporti di montaggio (se desideri usarle al posto delle ricaricabili), sistema di ricarica USB con relativo cavo e custodia per le batterie ricaricabili. La cosa assurda è che porti tutto a casa a 11,99€: una miseria, se consideri le spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Per approfittarne, completa l’ordine al volo, le scorte finiranno subito.

Impressionante torcia compatta: imperdibile a questo prezzo

Un prodotto che, inutile sottolinearlo, è pronto a tornare utile in una marea di contesti. Che si tratti di campeggio o escursioni, non sottovalutare l’utilità di un fascio luminoso potente in casa, se la corrente elettrica viene interrotta per qualche motivo.

Considerando la gran quantità di accessori presenti nel kit, basterà avere l’accortezza di ricaricare le batterie una volta scariche e il gioco è fatto. Due ottime fonti di luce, sempre disponibili.

Inoltre, questo modello di torcia è costruito per resistere. Per questo motivo, potrai sfruttarla senza remore anche all’aperto. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, porta a casa questo completissimo kit a 11,99€, prima che le score finiscano. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.