Potente speaker Bluetooth 25W con luce LED e display a 39€ (-60%)

Questo speaker Bluetooth è assolutamente diverso dagli altri. Un prodotto particolarissimo, che non solo è un ottimo diffusore audio da 25W, ma è anche dotato di luce LED, un pratico display con tasti di gestione rapida e un design spettacolare.

Grazie allo sconto Amazon del momento, puoi risparmiare il 60% e portare a casa questo ottimo dispositivo a 39,99€ invece di 99,99€. Per approfittarne, devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine al volo per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Speaker Bluetooth 25W di design: un prodotto unico

Una potenza audio che sorprende, innanzitutto. Il wattaggio è decisamente importante. Basta un attimo per collegare il tuo dispositivo (smartphone, PC o tablet). A renderlo così particolare però è il suo display e le sue funzionalità aggiuntive.

Innanzitutto, è perfetto da tenere sul comodino: grazie alle luci LED integrate (le cui colorazione e intensità puoi cambiare a piacimento) diventa la perfetta luce da notte. Non solo: puoi anche impostare una sveglia.

Ancora, questo gioiellino puoi usarlo anche con memorie esterne (tramite microSD) e – grazie a due porte USB integrate – puoi ricaricare i tuoi dispositivi.

Insomma, molto più di un semplice speaker Bluetooth. Potente e ricco di funzionalità, con lo sconto del 60% è assolutamente da avere. Spunta il coupon in pagina e portalo a casa da Amazon a 39€ circa appena invece di 99,99€. Godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in sconto super limitata, sii rapido.