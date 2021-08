Una bellissima soundbar con quattro speaker integrati, elegante e completa, che prendi in gran sconto su eBay a 19€ appena con spedizioni assolutamente gratis. Aspetta di scoprire cosa offre questo gioiellino e te ne innamorerai. Te ne innamorerai, ma sii rapido a completare l'ordine: pochi pezzi disponibili ancora.

Eccellente soundbar in gran sconto su eBay

Non una normale soundbar, questo gioiellino ha moltissimo da offrire. Prima di tutto, puoi scegliere come usarla: a cavo sotto la TV o il PC oppure attraverso la batteria integrata. In questo modo, non avrai problemi – ad esempio – a sfruttarla in giardino per ascoltare la musica che più ti piace.

Come? Semplice, anche le forme di connettività sono moltissime. Puoi collegarla a cavo (attraverso jack audio da 3,5 millimetri oppure RCA) oppure sfruttando il Bluetooth. Proprio la connessione wireless la rende perfetta da attaccare allo smartphone per sfruttarla ovunque. Non solo, questo gioiellino ha anche un'altra chicca: puoi inserire una microSD, con della musica già caricata a bordo, per poterla ascoltare senza aver bisogno di altro.

Potrei aver finito, ma c'è un ultima caratteristica che ti farà apprezzare questa ottima soundbar: supporta la radio FM.

Insomma, un vero e proprio gioiellino e il bello è che adesso da eBay lo prendi a prezzo ridicolo: 19€ appena con spedizioni assolutamente gratis. Sii molto veloce, considerando il prezzo, il prodotto è in rapido esaurimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home