Segway Ninebot KickScooter E22E è un monopattino elettrico eccezionale e super potente, che di listino ha un prezzo di 449€. Ora però da Amazon lo porti a casa a 299€ appena con spedizioni rapide e gratis. Anzi, se lo desideri, puoi anche pagare a rate con Cofidis (senza busta paga).

Monopattino elettrico Segway Ninebot KickScooter E22E in offerta su Amazon

Un gioiello del settore, bellissimo sotto il punto di vista estetico e in grado di offrirti le performance che ti servono in diversi contesti. Con una velocità massima di 20KM all’ora e un’autonomia di 22KM, non avrai problemi a sfruttarlo per una passeggiata di piacere, per andare a fare delle commissioni oppure per andare e tornare da lavoro. Il sistema ti offre 3 modalità di guida diverse (Eco, Standard e Sport), che potrai cambiare in base al contesto, così da avere la migliore esperienza d’uso.

Naturalmente, la sicurezza prima di tutto. Su questo monopattino elettrico è garantita da ruote da 9″, da un sistema di frenata doppio indipendente, dalla presenza di un campanello a pressione e di luci LED anteriori, posteriori e sui freni.

Pa approfittare subito dell’eccezionale sconto del momento, ancora più elevato di quello offerto sul sito ufficiale (come puoi vedere dallo screenshot). Tutto quello che devi fare è accaparrarti l’eccezionale monopattino elettrico Segway Ninebot KickScooter E22E direttamente dall’inserzione Amazon, prima che la promo finisca.

Prezzo pieno e prezzo offerta sul sito ufficiale.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon: le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere questa e altre super offerte: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home