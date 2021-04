Cerchi un nuovo smartwatch, che sia elegante, completo e non costi troppo? Ora puoi averlo, direttamente da Amazon, in super sconto a 25€ appena (codice sconto: TDTK5T37). Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Smartwatch elegante in super offerta su Amazon

Un dispositivo decisamente interessante sotto il punto di vista estetico. Un wearable con un ampio display e ben due cinturini a disposizione: potrai scegliere sempre quello che si abbina meglio al tuo outfit quotidiano.

Non perdere più alcuna notifica ricevuta sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth: chiamate, messaggi, social e non solo; rimarrai sempre aggiornato. Ovviamente, si tratta di un ottimo wearable anche per tenere sotto controllo la salute (grazie a feature come il monitoraggio del battito cardiaco) e la registrazione delle tue performance sportive: lascialo al polso anche mentre ti alleni per avere tutto sotto controllo.

Per avere subito questo ottimo smartwatch in super offerta su Amazon a 25€ appena, ed approfittare dello sconto del 40%, devi metterlo nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “TDTK5T37”.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sempre a caccia di sconti e promozioni? Le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch