Perché scegliere proprio questa soundbar e non altre? Avrei mille motivi, ma i più importanti sono due: è in super offerta (e quindi costa pochissimo) ed è incredibilmente versatile. Cosa intendo? Te lo spiego subito: capirai a breve perché a 17,99€ è un vero e proprio affare, che trovi su Amazon con spedizioni rapide e gratis.

Soundbar versatile e potente: sconto super su Amazon

D'impatto la vedi e pensi che è un prodotto di design super bello e curato in ogni dettaglio.

Basta il design a renderlo interessante? Assolutamente no, è solo la ciliegina sulla torta. Quello che avrai fra le mani è un prodotto che potrai usare sia come soundbar fissa che come speaker audio senza fili portatile.

Già, perché sembrerà strano considerando il suo scopo principale, ma questo dispositivo è dotato di batteria integrata: potrai portarlo ovunque, senza il vincolo dei cavi! Anzi: a disposizione avrai 6 ore di ascolto prima di dover caricare la batteria.

Come se non fosse già abbastanza, potrai scegliere anche come collegare la sorgente audio! Decidi se sfruttare un jack audio da 3,5 millimetri oppure il Bluetooth. Hai capito bene: il Bluetooth, così da avere il massimo della portabilità, sempre senza vincoli di cavi.

Infine, come trascurare un aspetto fondamentale: qualità audio e potenza. Non solo potrai fare affidamento su un sistema dual speaker, ma avrai come vantaggio anche la potenza. Ben 12W a tua disposizione per ascoltare al volume che preferisci!

Insomma, cosa chiedere di più a questa soundbar? Ti avevo anticipato che l'avresti amata proprio perché super versatile ed è così perché, ricapitolando:

è bella;

integra una batteria;

funziona anche in Bluetooth (oltre che a cavo);

è dotata di due speaker ed ha un suono chiaro e potente.

Che aspetti? Ora su Amazon è anche in super sconto: la trovi a 17,99€, ma i pezzi a disposizione sono pochissimi!

Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere tutte le altre super occasioni, che puoi scovare ogni giorno sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home