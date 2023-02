Potente come un tuono: la soundbar da 340W di Samsung si SVENDE (-18%)

Preparati a un sound epico in ogni momento della giornata con questa soundbar da 340W di Samsung, quest’oggi incredibilmente in offerta su Amazon a un prezzo super convenienite. Con uno sconto del 18% che fa crollare il prezzo a 229€, questa di oggi rappresenta la tua occasione migliore per piazzare in saloto un impianto 3.1 in grado di sorprenderti con un sound eccezionale.

Apprezzatissima da tantissimi utenti per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo, il sistema audio del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

C’è una buona offerta su Amazon per l’acquisto della soundbar di Samsung

Iniziamo col dire che la soundbar è affiancata da una unità subwoofer wireless: la puoi posizionare a piacimento in ogni angolo della stanza per ricreare un effetto 3D surround spettacolare, così da ricreare quell’atmosfera avvolgente che contraddistingue le esibizioni dal vivo.

Dotata di un sound ottimizzato con una equalizzazione che non lascia nulla al caso, la soundbar a marchio Samsung si collega facilmente alla smart TV di casa (tramite cavo HDMI) oppure ai tuoi dispositivi mobile con il modulo Bluetooth integrato: in questo modo puoi guardare film e serie TV come se fossi al cinema, ed ascoltare i tuoi gruppi preferiti a tutto volume dai più popolari servizi di streaming online.

A questo prezzo è davvero impensabile trovare un sistema audio 3.1 da 340W a meno: mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.