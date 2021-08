Un aspirapolvere senza fili di qualità non deve necessariamente costare un patrimonio. Basta saper scegliere il prodotto giusto, al momento giusto: quando è in offerta! Esattamente come questo gioiellino a 38€ circa che ho scovato oggi. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. In omaggio, ricevi l'esclusivo spolverino statico, che rigeneri alla fine di ogni pulizia.

Eccellente aspirapolvere senza fili in gran sconto

Bell esteticamente, il design è solo uno dei punti di forza di questo gioiellino. Con il suo potente motore da 170W, puoi aspirare con facilità ogni angolo della casa. Hai a disposizione fino a 30 minuti di utilizzo in modalità auto, ma puoi passare anche alla standard o alla turbo, se necessario. Peli, polvere, capelli, sporcizia e non solo: potrai effettuare la pulizia del pavimento – ma anche di altre superfici – senza alcun problema. Infatti, in dotazione hai una serie di accessori che ti permetteranno di arrivare praticamente in ogni angolo.

Come ti ho anticipato, insieme a questo gioiellino ricevi un interessante omaggio: uno spolverino rapido elettrostatico, che è ben diverso dagli altri prodotti di questo tipo. Infatti, ogni volta che finisci di utilizzarlo, potrai rigenerare il dispositivo, posizionandolo nell'apposito supporto, alloggiato dove si ricarica l'aspirapolvere.

Insomma, compri un potente strumento per le pulizie, ma a casa ne arrivano due. Il bello è che spendi una cifra irrisoria: è tuo con appena 38€ e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

