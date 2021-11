Postepay: un grave errore mette in pericolo i vostri soldi

Siamo alle solite. Con l'arrivo del Black Friday, l'anticipo degli sconti e l'avvicinarsi degli acquisti per i regali di Natale è scattato ancora l'allarme truffe online. Email, SMS o messaggi WhatsApp truffaldini mettono a rischio la privacy e il conto corrente di chi ne cade vittima. Proprio in questi giorni è stato segnalato un grave attacco phishing. Se sei titolare di una Postepay, la carta di debito di Poste Italiane, devi prestare molta attenzione perché potresti essere il prossimo. Un grave errore potrebbe mettere in pericolo il tuo denaro. Ecco tutti i dettagli per non cadere vittima di questo raggiro criminale.

Postepay: attenzione all'email truffa

Il Black Friday è alle porte e molti negozi online stanno anticipando i forti sconti per diluire gli acquisti e permettere a più persone possibili di acquistare con un certo vantaggio. Se da una parte questa pratica non riduce gli utenti a scannarsi davanti al proprio dispositivo solo il 26 novembre, dall'altra ha risvegliato i cybercriminali che ora stanno attaccando tutti indistintamente. Un grave raggiro, definito phishing perché realizzato a mezzo email, sta colpendo milioni di clienti con attiva la carta di debito Postepay.

Un attacco vile che punta a scalare tutti i soldi presenti sulla carta, magari caricati proprio in occasione del Black Friday. Ovviamente per riconoscere tale truffa online è importante conoscerne il contenuto presentato in una email che sembra proprio essere stata inviata da Poste Italiane. Ecco il testo integrale:

“Egregio cliente di Poste Italiane, Siamo spiacenti di informarla che abbiamo deciso di sospendere le sue operazioni sul sito delle Poste visto che lei ha ignorato la precedente richiesta di confermare la sua identità. Per poter riutilizzare la sua carta Postepay / Conto Bancoposta, si prega di confermare immediatamente le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione. La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche. Ci dispiace per il disagio arrecato! Servizio Assistenza di Poste Italiane“.

Immaginiamo solo il panico che può provare il povero malcapitato che si vede recapitare una mail del genere. Il nostro appello è: non cliccate mai su link di dubbia provenienza, soprattutto se il loro scopo è quello di farvi inserire i vostri dati personali e di accesso. Vi invitiamo a prestare attenzione anche alla truffa realizzata ai danni dei correntisti UniCredit.