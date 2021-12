PostePay down 13 dicembre: impossibile usare l'app, che succede?

Non è ancora chiaro cosa stia succedendo, ma negli ultimi minuti sembra che il sistema PostePay di Poste Italiane sia down. Su Downdetector le segnalazioni si moltiplicano, diverse le difficoltà.

PostePay e Poste Italiane down: che cosa sta succedendo?

Noi ce ne siamo accorti semplicemente tentando di accedere all'applicazione per gestire le carte di credito e debito di Poste Italiane. A ogni tentativo di login, viene restituito un errore ed è impossibile – di fatto – compiere qualsiasi operazione.

Inoltre, Downdetector conferma che il problema è diffuso proprio in questi minuti, nella mattinata del 13 dicembre.

Stando a quanto segnalato, la maggior parte dei problemi è proprio legata all'accesso all'applicazione. Qualcuno ha difficoltà anche con il portale Web. Per il momento non abbiamo idea dei motivi e non sappiamo se si tratta di un'interruzione di servizio destinata a durare poco.

Se anche tu non riesci ad accedere ai servizi di Poste Italiane, nello specifico di PostePay, non preoccuparti: il problema è diffuso e riguarda molti utenti, a quanto pare.

articolo in aggiornamento…