A partire dalla giornata di oggi, 16 Giugno 2021, l'operatore PosteMobile ha deciso di dare il via al cambio di rete a favore della Giga Network di Vodafone.

PosteMobile: è ufficialmente partito il processo di cambio rete

Il cambio di network impatterà in maniera graduale tutti i clienti di PosteMobile, sia vecchi che nuovi. Gli attuali utenti che utilizzano questo virtuale hanno ricevuto nelle scorse ore un SMS informativo in merito a questo switch:

Facciamo un nuovo passo per proporre ai clienti offerte convenienti con la qualità di sempre: ti informiamo che cambiamo rete mobile! Il passaggio della tua linea PosteMobile avverrà in modo semplice e veloce entro 48h. Le condizioni economiche dell’offerta restano invariate. Se noti una temporanea interruzione della navigazione Internet, basterà spegnere e riaccendere il dispositivo. Trasparenza, convenienza, semplicità. Info postemobile.it/rete

Questa mutazione è gratuita e non prevede la sostituzione SIM per i già clienti. Inoltre, la velocità massima raggiungibile su rete Vodafone è di circa 300 Mbps in 4G+ e 150 Mbps in 4G.

Ricordiamo inoltre che l'operatore rosso ha deciso di eliminare la rete 3G per favorire l'espansione del 4G e 5G. Questo ovviamente comporterà a dover utilizzare per le chiamate il 2G, questo perché PosteMobile non ha ancora avuto il permesso da parte di Vodafone di attivare il VoLTE.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

PosteMobile

Tariffe