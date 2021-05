PosteMobile ha deciso di rendere nuovamente disponibile la sua tariffa a 4,99 euro al mese per un periodo limitato di tempo.

PosteMobile: tariffa a 4,99€

L’offerta del virtuale offre un pacchetto composto da 30 Giga di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali sia fissi che mobili, SMS sempre senza limitazioni a soli 4,99 euro ogni mese. Inoltre, grazie ai nuovi accordi sul roaming europeo sono disponibili 2,73 Giga da utilizzare in Unione Europea.

La rete di appoggio che utilizza PosteMobile è ancora quella di WINDTRE anche se dovrebbe presto passare alla Giga Network di Vodafone.

Il vantaggio di questa interessante promozione è quello relativo al prezzo bloccato per sempre e alla totale assenza di costi extra. Inoltre, il canone mensile di questa Creami WOW Weekend 30GB include anche la Segreteria Telefonica, i servizi Ti cerco e Richiama ora ed il blocco VAS.

La promozione che abbiamo visto sinora è attivabile online entro e non oltre il 9 Maggio 2021 sia per nuove numerazioni sia richiedendo la portabilità da qualsiasi operatore.

Costi ed altro

La Creami WOW Weekend 30GB ha costo di attivazione pari a 20 euro una tantum. Nel contributo iniziale sono inclusi anche 10 euro di credito utilizzabili per il rinnovo della promo per ben 2 mesi.

PosteMobile

Tariffe