PosteMobile ripropone ancora una volta la sua Promo da Oscar a meno di 5 euro al mese. Come le precedenti iniziative, anche in questo caso la tariffa sarà attivabile entro il 25 Aprile 2021. Dunque, mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo!

Promo da Oscar: i dettagli

La promozione low-cost di PosteMobile gode di 30 Giga di traffico internet in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti gli operatori fissi e mobili nazionali, SMS sempre senza limiti a soli 4,99 euro al mese. Oltre ai canonici 30GB è possibile usufruire di 2,73 Giga per la navigazione in roaming europeo.

La copertura di questo MVNO è ancora quella di WINDTRE, operatore pluripremiato per la sua Top Quality Network, ma dovrebbe presto passare alle infrastrutture di Vodafone.

Creami WOW Weekend 30GB non prevede costi extra ed inoltre il prezzo mensile è bloccato per sempre. Sempre incluso nel canone troviamo la Segreteria Telefonica, le opzioni Ti cerco e Richiama ora ed il blocco dei servizi a sovrapprezzo.

La tariffa in questione è attivabile dai nuovi clienti sia in portabilità da qualsiasi operatore sia richiedendo un nuovo numero.

Costi ed altro

Creami WOW Weekend 30GB ha un entry fee iniziale pari a 20€ una tantum. In questo contributo troviamo anche ben 10 euro di traffico incluso utilizzabile per rinnovare la promo. Inoltre, la spedizione è gratuita per le attivazioni online.

