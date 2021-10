PosteMobile: ecco l'offerta DA PAURA a 5,90€

PosteMobile lancia per il periodo di Halloween la sua offerta da Paura denominata Creami WOW 50 Giga a meno di 6 euro al mese.

PosteMobile: la PROMO da PAURA!

La tariffa in esclusiva online fino al 31 Ottobre 2021 offre un pacchetto composto da 50 Giga di internet in 4G+ su rete Vodafone fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi operatore nazionale sia fisso che mobile e SMS illimitati e verso tutti i carrier italiani a soli 5,90 euro al mese. Inoltre, troviamo ben 3,93 Giga da utilizzare ogni mese in roaming in tutta Europa.

Come tutte le offerte di questo MVNO anche la suddetta non prevede aumenti nell'arco dei mesi ed è inoltre priva di vincoli contrattuali.

Inoltre, incluso nel canone mensile ci sono alcuni servizi extra come l'avviso di chiamata, il “Ti Cerco” ed il “Richiama Ora” ed anche la navigazione gratuita in hotspot.

Tale promo è attivabile solo online sia richiedendo una nuova numerazione sia passando il proprio numero a Poste Mobile da qualsiasi gestore.

Costi ed altro

Il costo iniziale ammonta a 20€. In questa cifra troviamo 10 euro per l'attivazione della tariffa e 10 euro per la prima ricarica. Inoltre, la spedizione della SIM è completamente gratuita.