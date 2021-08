Creami WOW 10 GB di PosteMobile, promozione con voce e dati a meno di 5 euro al mese, è attivabile fino al 7 Settembre 2021 solo online o da canale telefonico.

PosteMobile Creami WOW 10 GB: cosa comprende?

L'offerta telefonica del virtuale appena passato su rete Vodafone gode di minuti illimitati di chiamate verso tutti fissi e mobili nazionali, SMS sempre senza limiti e verso tutti e 10 Giga di traffico internet in 4G. Il tutto ad appena 4,99 euro ogni mese. Inoltre, come qualsiasi tariffa nazionale è possibile sempre allo stesso prezzo navigare anche in roaming avendo a disposizione 2,73 Giga mensili. in tutta Europa e nel regno Unito.

La velocità è rimasta la stessa che PosteMobile offriva prima dello switch di rete. Infatti, ora è possibile navigare fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Anche questa tariffa di PosteMobile comprende senza costi aggiuntivi i servizi extra “Ti cerco” e “Richiama ora”, oltre all'avviso di chiamata ed al controllo del credito residuo disponibile chiamando il numero 401212.

Costi ed altro

Il costo iniziale è pari a 20 euro e comprende 10 euro di contributo per la SIM e 10 euro per il contributo di attivazione. Inoltre, la promo è valida sia per chi passa a PosteMobile sia per chi intende attivare una numerazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

