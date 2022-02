PosteMobile Creami WOW 30GB: fino al 6 febbraio a 4,99 euro al mese

PosteMobile, operatore virtuale del gruppo Poste Italiane ha avviato una nuova offerta che permette di avere tanti Giga per navigare in internet, completa di minuti e SMS illimitati a un prezzo davvero unico. Stiamo parlando di PosteMobile Creami WOW 30GB che, fino al 6 febbraio 2022, può essere attivata esclusivamente online a soli 4,99 euro al mese. Questa promozione è una vera e propria bomba. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile Creami WOW 30GB

In questi giorni tutti gli operatori telefonici si stanno proponendo con ricchi bundle a prezzi davvero competitivi. Pochi però sono in grado di avvicinarsi a PosteMobile Creami WOW 30GB. Si tratta di un'offerta disponibile solo online che offre davvero tanto a un costo particolarmente ridotto. Ecco cosa include il piano tariffario a soli 4,99 al mese:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 30 Giga di traffico dati incluso sotto copertura 4G+;

di traffico dati incluso sotto copertura 4G+; prezzo bloccato per tutta la durata contrattuale;

navigazione HotSpot inclusa per condividere i Giga con altri dispositivi;

inclusa per condividere i Giga con altri dispositivi; rete 4G+ che garantisce una navigazione veloce e performante fino a 300Mbps in download.

L'offerta PosteMobile Creami WOW 30GB è in esclusiva solo online e può essere sottoscritta entro e non oltre il 6 febbraio 2022. Nessun costo aggiuntivo è previsto in questa tariffa se non quello relativo all'attivazione della SIM pari a 20 euro una tantum, ma con 10 euro di traffico incluso. Ricordiamo inoltre che il servizio è soggetto a condizioni di uso personale.

Facendo parte della famiglia Creami questa offerta mantiene il sistema dei credit di PosteMobile. In pratica, il quantitativo di Giga disponibili per la navigazione online pari a 30Giga corrisponde nel dettaglio a 30.720 credit. Questi saranno scalati dal bundle ogni 1MB di navigazione.

Infine, questa promozione tariffaria può essere attivata sia in portabilità da un qualsiasi altro operatore, che da nuova numerazione.