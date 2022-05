Poste Italiane DOWN app e servizi il 19 maggio 2022: che succede?

Poste Italiane è down. Non è ancora chiaro cosa stia succedendo, ma i servizi – sia da sito Web che da app – sembrano non funzionare correttamente. Il sito risulta raggiungibile, ma le difficoltà a usare il conto Bancoposta sono segnalate in massa, come confermato dal sito Web DownDetector.

Poste Italiane Down: che succede?

Secondo quanto segnalato nei commenti del celeberrimo portale che rileva i disservizi, a creare problemi in questi minuti sono i servizi legati al conto corrente e – secondo qualcuno – anche allo SPID.

Questo in conseguenza al fatto del fatto che le diverse applicazioni sembrano non funzionare correttamente: sono impossibili da aprire. Sia l’applicazione di PostePay che quella di BancoPosta riportano lo stesso errore “ERR-0”.

L’applicazione PosteID sembra invece funzionare, anche se a singhiozzi, sulla base di alcune prove che abbiamo fatto.

Non sappiamo ancora cosa stia accadendo e se si tratta solo si un malfunzionamento temporaneo. Di fatto, se non riesci a usare i servizi di Poste Italiane in questi minuti, sappi che il problema non è solo tuo – o della tua connessione – ma molto più diffuso.

Ci riserviamo di aggiornare l’articolo non appena avremo maggiori informazioni o – come speriamo di poter fare presto – per segnalare che il malfunzionamento è rientrato.

Articolo in aggiornamento…