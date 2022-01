Postamat, da oggi potrai farlo anche tu: la funzione attesa da tutti è arrivata

Finalmente, tutti coloro che hanno un servizio bancario attivo con Poste italiane potranno versare denaro contante sul conto corrente o sui libretti postali. Da oggi, infatti, presso gli ATM Postamat è ora attiva questa utilissima funzione che avvicinerà moltissimi altri nuovi clienti che la stavano aspettando da tempo. Scopriamo come sarà possibile fruire di questa nuova opportunità.

Postamat: come puoi versare denaro contante sul tuo conto

Ebbene sì, da oggi potrai versare denaro contate sul tuo conto corrente o sul tuo libretto postale in modo facile e veloce. Basterà recarti presso un qualsiasi sportello Postamat attivo e seguire alcuni semplici passaggi.

I nuovi ATM Postamat Cash-In permettono di inserire la personale carta collegata al conto o al libretto di risparmio nell'apposito alloggiamento, come se si dovesse procedere a un normalissimo prelievo. Sul display, l'utente deve selezionare la voce “Versamento contanti“. Così, una volta digitato il Pin personale, potrà versare i contanti inserendoli in una fessura molto simile a quella dalla quale si riceve il denaro richiesto durante il prelievo.

La cosa importante è che le banconote non dovranno presentare danni particolarmente gravi od oggetti estranei come elastici e clip, solitamente utilizzati per tenerle ferme e ben ordinate. I tagli accettati dai Postamat Cash-In vanno da 5 a 100 euro. Una volta che l'utente ha versato la somma desiderata, sul display comparirà il totale in euro. La cosa interessante è che verranno indicati tutti i tagli inseriti, il numero di banconote per taglio e poi il totale.

Terminata questa operazione, non resta che confermarla o, nel caso, procedere con un ulteriore versamento di denaro contante. L'utente potrà anche scegliere se farsi stampare una ricevuta con elencati tutti i dettagli dell'operazione.

I nuovi Postamat Cash-In, in tutta Italia, attualmente sono solo una ventina. Questo perché il progetto è iniziato da poco e, molto probabilmente, si attendono nuovi sviluppi che evidenzieranno punti di forza, ma anche limiti da colmare. Questi ATM comprendono tutte le funzioni dei classici sportelli Bancomat di Poste italiane. Solo migliorati nelle loro funzioni e nella sicurezza con in aggiunta la possibilità di versare denaro contante sul proprio conto corrente o libretto postale.

Ovviamente, dal lato sicurezza occorrerà prestare ancora più attenzione visto che i cybercriminali staranno già pensando come sfruttare questa novità di Poste italiane per realizzare nuove truffe.