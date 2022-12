Portogallo-Svizzera in streaming: ecco tutte le soluzioni

Si concluderanno stasera gli Ottavi di Finale dei Mondiali di Calcio Qatar 2022. Dopo la sconfitta con onore del Giappone, probabilmente per questa fase si sono esauriti i colpi di scena. Tuttavia, ci aspetta una partita importante. Il calcio d’inizio tra Portogallo-Svizzera fischierà alle ore 20:00.

Anche se questa partita verrà trasmessa in diretta su Rai 1, potrebbe rivelarsi utile guardarla in streaming. Questa soluzione è molto valida in caso ti trovassi all’estero o in mobilità senza poter accedere a una televisione o ai canali italiani con parabola satellitare o digitale terrestre.

Scopri cosa devi fare per poter vedere Portogallo-Svizzera in live streaming senza interruzioni e con una connessione ottimizzata nonostante il tuo provider. Esiste un modo per gustarti il tuo intrattenimento ovunque tu sia senza limiti né restrizioni geografiche.

Portogallo-Svizzera: ecco i due ingredienti per lo streaming

Per poterti vedere al meglio Portogallo-Svizzera in streaming occorrono due ingredienti. Uno è essenziale, l’altro è indispensabile se ti trovi all’estero e utile anche quando sei in Italia se vuoi una fruizione dei dati senza buffering né rallentamenti odiosi.

Il primo è Rai Play. Si tratta della piattaforma di streaming live e on demand gestita dalla Rai che sta trasmettendo tramite internet i Mondiali di Calcio Qatar 2022. Dovrai registrare un account valido per potervi accedere e avrai modo di vedere tutti i contenuti trasmessi in chiaro sia in diretta che in differita gratis.

Se ti trovi all’estero ti servirà il secondo ingrediente, AtlasVPN. Si tratta di una VPN famosa che ti permetterà di accedere a Rai Play anche fuori dall’Italia. Questo perché le piattaforme di streaming solitamente impongono delle limitazioni geografiche all’accesso oltre i confini stabiliti dai loro Termini e Condizioni.

AtlasVPN è comunque una soluzione molto valida anche se non viaggi molto. Un motivo è presto detto: la sicurezza. Grazie a questa VPN navigherai in totale anonimato e sarai protetto da tracker, hacker, annunci invasivi e aziende commerciali. In più avrai una connessione ottimizzata e uno streaming senza buffering anche in 4K grazie ai suoi server.

