Non perderti Portogallo-Ghana in streaming dall'estero

Tutto è pronto per veder scendere in campo il Portogallo, squadra dell’ormai tanto discusso CR7, Cristiano Ronaldo. Valida per la fase a gironi del Gruppo H, Portogallo-Ghana è una delle partite tra le più attese di questi Mondiali di Calcio Qatar 2022. La diretta è programmata per le ore 17:00 di domani, giovedì 24 novembre 2022.

Se sei in viaggio ti sarà difficile vederla su Rai 2, soprattutto all’estero. Non ti preoccupare perché ti daremo alcune soluzioni interessanti per non perderti questo match. Per prima cosa, assicurati di avere con te una buona connessione dati. Non ti serviranno molti Giga per vederla tutta, ma almeno una velocità di 10 Mbps in download.

Poi scarica Rai Play sul tuo dispositivo. Si tratta dell’app ufficiale della Rai che propone quasi tutta la programmazione in streaming live e on demand dei suoi canali TV. Tra l’altro, se hai un dispositivo compatibile, i Mondiali di Calcio Qatar 2022 sono trasmessi in 4K. Perciò la qualità di Portogallo-Ghana sarà eccezionale, come essere in campo.

Una volta aperta l’app dovrai accedere con un account. Se è la prima volta registrane uno. In questo modo potrai vedere tutti i contenuti disponibili. Ora è necessario stabilizzare la tua connessione dati e, se sei all’estero, magari collegato a un WiFi pubblico o all’HotSpot di una struttura ricettiva, renderla sicura. Attiva quindi NordVPN.

Portogallo-Ghana in streaming: mai più senza VPN

Perché NordVPN? Fondamentalmente, la spiegazione è semplice. Questa VPN, tra le migliori sul mercato, offre una soluzione ottimizzata per la tua navigazione online e lo streaming. Guardando Portogallo-Ghana non ti sembrerà di essere connesso a internet. Il flusso dati sarà continuo, stabile e senza buffering, anche in 4K. Pensa, i server di questo provider offrono velocità fino a 6730 Mbps e oltre.

Nondimeno, anche la sicurezza vuole la sua parte. Cosa te ne fai di una connessione ottimizzata se non è sicura? Viaggiare molto significa anche mettere spesso a rischio i nostri dati personali e la nostra privacy quando ci colleghiamo a reti WiFi pubbliche o a HotSpot di strutture ricettive, bar, ristoranti e altro. NordVPN mette al sicuro la nostra identità digitale.

Grazie a ThreatProtection, sarai protetto completamente da tracker, hacker, malware, aziende commerciali, occhi indiscreti e cybercriminali. Dì addio anche ai classici annunci pubblicitari che rendono la tua navigazione online più pesante e pericolosa, perché alcuni sono vere e proprie truffe.

Infine, se ti trovi all’estero potrai vedere Portogallo-Ghana come in Italia grazie ai server di NordVPN. Selezionandone uno italiano la tua connessione risulterà attiva entro i confini limite per poter accedere ai contenuti di Rai Play e delle altre piattaforme streaming che impongono restrizioni geografiche e censure per gli utenti connessi fuori dal Paese.

