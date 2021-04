Lyca Mobile ha lanciato la sua PortIN East dedicata a chi ha la necessità di cambiare operatore. Questa tariffa, infatti, è disponibile solo per chi porta il proprio numero al virtuale su rete Vodafone.

Lyca Mobile PortIN East: i dettagli

L’offerta che si aggiunge alla PortIN 599 ed alla PortIN 799 mette a disposizione 60 Giga di internet in 4G, minuti illimitati verso tutti in Italia e SMS sempre senza limiti a soli 10,99 euro al mese.

Inoltre, con il canone mensile sotto gli 11 euro mensili sono inclusi 100 minuti dall’Italia verso Europa, Pakistan, India, Bangladesh, USA e Canada.

Con questa tariffa sono disponibili ben 5,5 Giga da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea.

La PortIN East viene rinnovata ogni 30 giorni su credito residuo. Nel caso in cui non ci fossero i soldi utili per il rinnovo si dovrà provvedere a ricaricare e inviare un SMS per riattivare la promo.

La promo è attivabile, come già detto, solo ed esclusivamente richiedendo il cambio gestore ed è disponibile online e presso i rivenditori autorizzati fino al 15 Aprile 2021.

L’MVNO Lyca Mobile utilizza la rete Vodafone ed offre una velocità di navigazione massima fino a 60 Mbps in download ed upload.

Costi ed altro

Lyca Mobile PortIN East non prevede alcun contributo di attivazione. L’unico corrispettivo da sostenere la prima volta è quello relativo alla SIM ed alla prima ricarica.

