Un kit composto da tre sensori per porte e finestre che ti permetterà di aumentare la tua sicurezza in modo esponenziale. Utile e affidabile, questo kit ora lo paghi appena 4,99€ e lo trovi direttamente su Amazon con spedizioni rapide e gratis per i clienti Prime. Un'occasione rara, soprattutto considerando che non ci sono costi di installazione: puoi fare tutto in autonomia e in pochi minuti.

Porte e finestre al sicuro, investimento minimo

Ho una veranda chiusa che adoro, collegata direttamente alla casa, e super ricca di… finestre! Per questo, so bene cosa significhi metterle in sicurezza. Per lo stesso motivo ho dei dispositivi come questi, che – se attivati – fanno un baccano assurdo nel caso la finestra (o la porta) vengano aperte. Un vero e proprio allarme, che scoraggerà chiunque e ti allerterà immediatamente.

Ovviamente, li attivi con un pulsante e li disattivi allo stesso modo: quando non vuoi usarli, ed aprire la tua finestra, puoi escluderne il funzionamento. Ed a proposito di funzionamento, com'è che si usano, alla fine? Facilissimo: ogni sensore (per ogni porta o finestre) è composto da due pezzi. Questi, devono essere sempre allineati uno di fronte all'altro per – diversamente – si attiverà l'allarme. Di conseguenza, basterà metterne uno da una parte della finestra e un altro sulla parte mobile perché il tuo sistema di sicurezza funzioni. Geniale, no? Ovviamente, il tutto va a batterie (già incluse!), che durano tantissimo.

Con meno di 5€ di certo cono compri un sistema d'allarme, ma con questa offerta fai un affare e inizi a mettere in sicurezza porte e finestre, per la tua tranquillità e di quella dei tuoi cari. Le spedizioni, se sei cliente Prime, sono rapide e gratis, garantite dia servizi Prime. Se questa offerta ti è piaciuta, non perdere nemmeno le altre chicche: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

