Portatile Acer con Windows 11 ad un prezzo TROPPO basso (-100€)

Acer Swift 1 soddisfa appieno le esigenze di tutti coloro che vorrebbero al proprio servizio un portatile efficiente ed allo stesso tempo comodo da trasportare. Un laptop immediato e dalla lunga autonomia in fase di utilizzo. Perfetto per il lavoro, per lo studio e per l’intrattenimento con giochi, film o serie tv.

La promozione terminerà a breve, fai in fretta: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto vantaggioso del 23%, il portatile Acer Swift 1 sarà tuo con soli 329 euro invece di 429 euro.

Prezzo in caduta libera per il portatile Acer Swift 1

Il notebook si distingue per un’elegante struttura in metallo, con spessore di 14,95 mm e decisamente gradevole al tatto. Schermo IPS FullHD da 14 pollici con design a cornice sottile: colori vividi ed immagini definite, uno spettacolo per gli occhi. A bordo del portatile Acer troviamo 4GB di RAM, 128GB di SSD ed un processore Intel Pentium Silver N5030 di ultima generazione per svolgere ogni operazione in un lampo.

Nessuna rinuncia dal punto di vista della connettività, grazie alla moderna tecnologia Intel Wi-Fi 6 a doppia banda e senza dimenticare le porte USB-C e USB 3.2 per un trasferimento dei dati super veloce. Ottimi riscontri anche per quanto riguarda l’autonomia: il portatile si affida ad un modulo della batteria con capacità di 45W, il che significa fino a 16 ore di durata per coprire agevolmente l’intera giornata lavorativa.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo portatile Acer Swift 1: risparmierai ben 100 euro e lo riceverai in pochi giorni con consegna gratuita.

