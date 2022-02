Portafogli elegantissimo a prova di FURTO: smart in mood UNICO

Un portafogli smart esiste? Ti stupirai di quanto stai per leggere ma la risposta è sì, senza ombra di dubbio.

Eccolo qua, te lo presento: è semplice, elegante, perfetto per ogni esigenza e persino un regalo perfetto. Realizzato con i migliori materiali in circolazione, al suo interno ha un sistema unico che impedisce a chiunque di trafugare i dati delle tue carte di credito. Praticamente potrebbe essere definito come inhackerabile ed è per questo che te lo faccio scoprire. Persino in promozione su Amazon, te lo porti a casa con un doppio sconto: spunta subito il coupon in pagina per pagarlo appena 18,97€ e stare una favola.

Portafogli smart: quello che ti serviva

Disponibile in colorazione nera è di un'eleganza unica ma non solo: resiste a qualunque genere di sopruso grazie alla fibra in carbonio che lo rende indistruttibile. In altre parole lo acquisti oggi per averlo anche tra vent'anni sempre nuovo ed elegante. Al suo interno ci puoi mettere di tutto e di più: ha uno spazio per le monete, le banconote e tante tasche dedicate alle carte e ai documenti.

Proprio in merito a queste ultime, ti voglio segnalare che sono a prova di cassaforte. Grazie alla schermatura RFID nessuno può rubare i tuoi dati ed eviti che le carte possano azionare pagamenti non voluti o che possano essere clonate in qualsiasi modo.

In altre parole lo utilizzi come un più classico portafogli, ma la sicurezza che ti offre va ben oltre il normale.

Spunta immediatamente il coupon in pagina e rendi i tuoi avere di una sicurezza straordinaria. Questo portafogli smart lo paghi appena 18,89€ con il doppio sconto su Amazon. Arriva persino in una confezione regalo se ti serve. Le spedizioni sono veloci e gratuite.