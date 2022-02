Portafogli di LUSSO: elegantissimo ma anche anti furto (-50%)

Se sei alla ricerca di un portafogli elegante e sicuro, con questo che ti sto proporre hai proprio trovato pane per i tuoi denti. Lo paghi a metà prezzo su Amazon, il che non può che essere un affare. Infatti con 19,00€ appena hai tutto lo spazio che ti serve per custodire le tue carte e il denaro con cura, nel vero senso della parola.

Perfetto anche come regalo di compleanno o di San Valentino, con questo gioiellino non puoi che andare sul sicuro. Le spedizioni sono velocissime e gratuite in tutta Italia.

Portafogli a prova di furto: tutto grazie al RFID

Sai cos'è un sistema RFID? È una schermatura eccezionale che evita che le tue carte possano essere oggetto di qualche furto. Ormai se ne inventano di tutte le maniere pur di strapparti i tuoi risparmi e con le carte di credito non puoi proprio rischiare nulla. Grazie a questa tecnologia niente ti può mettere paura anche perché è come avere una piccola cassaforte in tasca.

Ovviamente questo portafogli lo ha incorporato e non solo, le carte le inserisci proprio all'interno di un meccanismo così con un solo tocco vengono fuori quando ti servono e in tutti gli altri casi, rimangono al sicuro anche da eventuali perdite casuali. In modo particolare, all'interno del cassetto ne puoi infilare 9 ma all'esterno trovi anche altri due scompartimenti aggiuntivi.

Semplicissimo ed elegante, in fibra di carbonio è durevole e ti fa fare un figurone in ogni occasione.

Approfitta al volo della promozione su Amazon e portati a casa questo meraviglioso portafogli a soli 19,00€. Le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia ti fanno concludere l'affare dell'anno.