Portafogli con ANTIFURTO RFID a prezzo ridicolo su Amazon (13€)

Questo spettacolare portafogli, elegante nel design, ma anche compatto e spazioso, è dotato di ottimo sistema di antifurto con blocco RFID. Usalo per tenere al sicuro le tue carte e i documenti in tessera: nessun malintenzionato potrà avervi accesso.

Complice una super promo Amazon a tempo limitato, puoi portarlo a casa a 13€ appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in sconto limitatissima.

Un ottimo metodo per poter mantenere al sicuro le proprie tessere, inclusi bancomat e carte di credito, senza l’ansia che qualche malintenzionato – sfruttando il sistema contactless – possa effettuare una scansione non autorizzata. Purtroppo si tratta di una pratica realmente esistente ed è bene sapere come proteggersi.

Ecco, quando le tue carte saranno all’interno di questo portafogli con antifurto RFID sarà impossibile effettuare qualsiasi scansione: semplicemente, non funzionerà. Proprio questo lo rende un prodotto geniale. A questo prezzo, è assolutamente da avere: spunta il coupon in pagina e completa il tuo ordine al volo per accaparrartelo a 13€ appena da Amazon. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.