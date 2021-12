Portachiavi smart 6 in 1: SPETTACOLO assoluto (15€)

L'idea regalo perfetta per Natale è questo portachiavi smart di inCharge. Un prodotto 6 in 1, utilissimo e bellissimo esteticamente. Un dispositivo che, in realtà, è un completissimo cavetto super robusto. Con le offerte Amazon del momento, lo prendi a 15€ circa a appena: completa velocemente l'ordine per riceverlo in tempo da mettere sotto l'albero.

Portachiavi smart 6 in 1: prezzo top su Amazon

Un prodotto super compatto, ma incredibilmente utile. Già, perché si tratta di uno strumento multiuso. Un solo, robustissimo, cavetto e 6 scenari di utilizzo diverso.

Infatti, ognuna delle due estremità può trasformarsi. La prima, che sembra una classica USB A, può diventare un USB C con tocco. La seconda, che di base è una USB C, può passare a microUSB oppure uscita Lightning.

Incredibile, ma vero. Inoltre, quando il prodotto non è in uso, le due estremità sfruttano il magnete del quale sono dotate per stare ben attaccate fra di loro e non rischiare di farti perdere il portachiavi smart.

Insomma, un dispositivo bello, utile e unico. Adesso, con gli sconti Amazon del momento, fai il tuo affare e lo prendi a 15,99€ appena: completa velocemente l'ordine e portalo a casa con consegna in tempo per Natale. Ancora pochissimi pezzi disponibili.